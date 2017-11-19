В Сети появилось видео первого полета "летающего радара" А-100

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В Сети появилось видео первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100. Ролик опубликовал телеканал "Звезда".



Новый самолет может обнаруживать и сопровождать воздушные цели, а также участвовать в управлении ударной авиации, добавили в концерне.

А-100 должен прийти на смену А-50 и А-50У. Серийные поставки в войска запланированы на 2020 год.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило распоряжение о выделении МЧС двух миллиардов рублей на оплату государственного контракта по производству самолетов-амфибий.

Контракт на изготовление и поставку шести самолетов Бе-200ЧС доложен быть подписан в этом году. Производством займется "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева".