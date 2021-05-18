Россиян начнут оповещать о ЧС единым сигналом

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О чрезвычайных ситуациях в России теперь будут оповещать единым сигналом гражданской обороны "Внимание всем!". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что раньше для каждого вида опасности существовал свой особый сигнал, однако в современных реалиях новых видов угроз стало слишком много. "Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно – гражданам попросту невозможно будет их запомнить", – говорится в сообщении.

В МЧС объяснили, что новое оповещение будет сопровождаться включением сирен и прерывистыми гудками, после чего необходимо включить телевизор или радио, позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу или по номеру 112 для получения информации о дальнейших действиях.

Ранее на специализированном полигоне в Ногинске прошли учения МЧС. Чрезвычайные ведомства России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана продемонстрировали, как проходят спасательные операции на земле, воде и в воздухе.

