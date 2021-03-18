Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную безопасности в период паводка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

19 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме "Безопасность в период паводка".

Как спасают тех, кто пренебрег правилами безопасности и вышел на весенний лед? Чем опасна рыбалка в городе в это время года? Как по внешним признакам распознать наиболее слабые места ледяного покрытия? Что делать, если провалился под лед? Об этом расскажут:



заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Андрей Иванов;

начальник ГКУ МГПСС Владимир Волков.

Смотрите прямую трансляцию 19 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.