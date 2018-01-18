В Росгвардии готовы жестко бороться с провокациями на выборах и на ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Росгвардия готова жестко действовать в случае провокаций во время мероприятий на выборах президента и на чемпионате мира по футболу 2018 года, заявил замначальника Главного управления охраны общественного порядка (ГУООП) Росгвардии генерал-майор Алексей Зинин.

"Будем действовать. Быстро, жестко, но в рамках закона", – передает Агентство "Москва" его слова. Зинин пояснил, что выборы главы государства – одно из важнейших мероприятий для ведомства. Росгвардейцы, МВД и частные охранные предприятия будут следить за безопасностью более 93 тысяч избирательных участков и прилегающих территорий.

Выборы президента России состоятся 18 марта. ЦИК России получила 70 заявок от желающих баллотироваться на этот пост.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В столице матчи пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак".