В Росгвардии готовы жестко бороться с провокациями на выборах и на ЧМ-2018

18 января, 13:29
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Росгвардия готова жестко действовать в случае провокаций во время мероприятий на выборах президента и на чемпионате мира по футболу 2018 года, заявил замначальника Главного управления охраны общественного порядка (ГУООП) Росгвардии генерал-майор Алексей Зинин.
"Будем действовать. Быстро, жестко, но в рамках закона", – передает Агентство "Москва" его слова. Зинин пояснил, что выборы главы государства – одно из важнейших мероприятий для ведомства. Росгвардейцы, МВД и частные охранные предприятия будут следить за безопасностью более 93 тысяч избирательных участков и прилегающих территорий.
Выборы президента России состоятся 18 марта. ЦИК России получила 70 заявок от желающих баллотироваться на этот пост.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В столице матчи пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак".
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