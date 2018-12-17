ФСБ России пресекла работу двух нелегальных оружейных мастерских

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Российская служба безопасности пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, сообщает ТАСС.

Сделать это ФСБ удалось совместно с МВД России и Росгвардией. Правоохранители ликвидировали две подпольные мастерские, где модернизировали оружие и изготавливали патроны.

Ранее сообщалось о задержании группы лиц, оказывавших финансовую поддержку боевикам запрещенных в РФ организаций ИГ и "Джебхат ан-Нусры". Спецоперации при участии ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии проводились в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии.

По данным ФСБ, с 2010 года подозреваемые перевели на счета боевиков более 38 миллионов рублей. Злоумышленники вводили в заблуждение своих жертвователей, заявляя, что собирают деньги на благотворительность и строительство мечетей.