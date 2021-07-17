Британия организует тайную спецоперацию против России и Китая

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Спецподразделения Великобритании начнут работу над новой тайной миссией против России и Китая, об этом сообщает The Times со ссылкой на слова бригадира Марка Тоттена.

По его заявлению, особая воздушная и лодочная службы будут участвовать в более опасных операциях по противостоянию другим странам. Он также сказал, что возглавит "будущие силы спецназначения" британской морской пехоты, который предназначены для оказания помощи спецподразделениям в борьбе с терроризмом и противодействию наемным служащим по всему миру. В состав этой группы войдет 4 тысячи человек, уточнило издание.

По мнению Тоттена, основной задачей спецподразделений должно стать сосредоточение на более сложных заданиях против России и Китая. Для чего им понадобятся "знания и опыт настоящих специалистов".

"А мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые представляют сложность и сопровождаются более высокими рисками", – отметил бригадир.

Планируется, что спецподразделения смогут работать совместно с разведслужбой MI6. Им предстоит следить за военными и разведывательными подразделениями России и КНР.

Эксперты сообщают, что спецподразделения могут также заняться подготовкой военно-морских сил стран у Южно-Китайского моря для защиты от Китая.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что, чтобы избежать ситуаций в Крыму подобных инциденту с британским эсминцем, не нарушать границу. Сам инцидент произошел в полдень 23 июня. Российские пограничные сторожевые корабли открыли предупредительный огонь для того, чтобы прекратить нарушение российской границы британским эсминцем в Черном море у берегов Крыма.

