В МИД России выступили против полного запрета "роботов-убийц"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия не готова поддержать полный запрет на использование роботов-убийц – смертоносных автономных систем вооружения. Некоторые новые разработки в стране идут с применением искусственного интеллекта. Переговоры по поводу запрета на роботизированное летальное оружие пройдут под эгидой ООН в Женеве 27-31 августа. Инициативу поддерживают 26 стран, включая Австрию, Аргентину, Бразилию, Боливию и Ватикан.

Идею наделить экспертов дискуссионным мандатом в конце 2017 года одобрили 123 государства. Как рассказал собеседник "Коммерсанта" в российском МИД, речь пойдет о технике, образцов которой еще не существует и представление о ней умозрительное. Источник добавил, что пока не сформулировано даже понятие смертоносных систем, сложно также разделить гражданские и военные разработки. Кроме того, по мнению сотрудника министерства, действующих положений международного гуманитарного права вполне достаточно.

У полного запрета есть альтернатива. ООН может принять политическую декларацию об обязательном сохранении человеческого контроля над автономными системами вооружений. Ее предложили Германия и Франция, Россия также готова поддержать инициативу и считает ее полезным итогом деятельности группы правительственных экспертов.

В сфере разработок, использующих искусственный интеллект Россия уступает лидерство США и Китаю. Лучшими компаниями в отрасли считаются американские Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman.

Ранее сообщалось, что в российских военных вузах начнут готовить офицеров, которые должны будут управлять боевыми роботами. Планируется, что в ближайшее время появится новое направление – "Робототехника военного и специального назначения".