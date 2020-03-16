Эксперт назвал способы защиты от коронавируса

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Для снижения риска заражения коронавирусом, нужно носить маски, не пожимать руки и не целоваться при встрече. Также лучше не стоять лицом к лицу в общественном транспорте, рассказал руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.

"Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому при всем моем критическом отношении к маскам и даже с учетом того, что они не очень эффективны, но все-таки стоит их носить", – сказал Ревич РИА Новости.

По его словам, подойдет и обычный шарф, который нужно натянуть на лицо.

Ревич подчеркнул, что лучше держаться на некотором расстоянии от людей.

"Я езжу в метро и понимаю, что это малореально, но хотя бы не стоять лицом друг к другу", – добавил специалист.

Ревич добавил, что даже минимальные меры в комплексе разных мер снижают риск заражения.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались.

По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. К настоящему моменту в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.