В Московской области в хризантемах из Нидерландов выявлен цветочный трипс

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В Подмосковье при досмотре хризантемы из Нидерландов сотрудники Россельхознадзора выявили карантинный для России калифорнийский цветочный трипс, передает Агентство "Москва".

Наличие в цветках вредителя и его личинок в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, которую провели сотрудники Всероссийского центра карантина растений.

В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, вся партия зараженных растений была уничтожена.

Ранее на подмосковном фитосанитарном посту этого же вредителя заметили в партии кенийских роз. Наличие "калифорнийца" также подтвердила экспертиза.