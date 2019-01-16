Внеплановая проверка газового оборудования началась в жилом фонде Москвы

Внеплановую проверку во всех жилых домах Москвы, оборудованных газовыми плитами, завершат до 23 января. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Собственникам помещений в многоквартирных домах и руководителям управляющих компаний проведут дополнительный, под роспись, инструктаж. "Москвичам вручат памятки по безопасной эксплуатации газового хозяйства в многоквартирных домах", – подчеркнул заместитель мэра.
В каждом округе создадут специальную комиссию, в состав которой войдут представители префектур и управ районов, управляющих компаний, АО "Мосгаз", Мосжилинспекции, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и ГУ МЧС России по Москве.
При нарушениях в домах будут приостанавливать работу газовой системы. "Префектам административных округов и главам управ районов поручено обеспечить личный контроль за проведением проверок", – отметил Бирюков.
На сегодняшний день в Москве к газоснабжению подключены более 1,8 миллиона квартир. В "Мосгазе" напомнили о важности обеспечивать допуск в квартиру сотрудников газового хозяйства для проведения ежегодного технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО), а также проводить ремонт или замену газоиспользующего оборудования только силами специалистов специализированной организации.
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