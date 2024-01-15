15 января, 17:04События
Москва 24: представитель МЧС расскажет о безопасности во время крещенских купаний
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
17 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности в праздник Крещения Господня.
О вопросах безопасности и организации купелей расскажет начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.
Смотрите прямую трансляцию 17 января в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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