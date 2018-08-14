Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников

14 августа, 07:27
Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников. В частности, в ведомстве предостерегли от покупок на дому.
Мошенники проникают в квартиры под различными предлогами, отметили в Роспотребнадзоре. Они предлагают приобрести товары, которые потом оказываются некачественными. Чаще всего в ассортименте – косметическая продукция, медицинские приборы, пылесосы, БАДы, фильтры для очистки воды, посуда, замена и поверка приборов учета и другое. В ведомстве также напомнили, что продавцы могут разыгрывать из себя представителей органов власти, используя фальшивые удостоверения. В этом случае людям говорят, что они попали под действие некой программы адресной помощи.
В ведомстве рекомендовали бережно относиться к своим персональным данным и документам: ненужно давать их в руки незнакомым людям. Также нельзя никому называть пин-код и СVV банковской карты.
"Если вы получили SMS-сообщение о блокировке карты или списании денежных средств, не перезванивайте по указанному в SMS номеру, чтобы узнать обо всех операциях, перезвоните по номеру, указанному на вашей банковской карточке, сходите в банк лично и проверьте баланс через банкомат/онлайн-банк", – подчеркнули специалисты Роспотребнадзора.
При заполнении анкеты необходимо внимательно изучить ее, прежде чем подписывать.
В ведомстве рекомендовали с осторожностью приобретать товары у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом и с осторожностью посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг. Обычно продавцы таких товаров и услуг будут настаивать на покупке, убеждая клиентов заключать кредитный договор на крупные суммы.
Кроме того, специалисты посоветовали изучать все документы на товары перед их покупкой, потребовать демонстрации работы товара, проконсультироваться с сотрудниками компетентных организаций или с родными и близкими.
Если все же был заключен договор с недобросовестными продавцами или исполнителями услуг, нужно обратиться в Роспотребнадзор за защитой своих прав. Кроме того, ведомстве рекомендовали держаться на связи со своими родственниками, чтобы в случае необходимости оградить их от беды.
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