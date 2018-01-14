Раскрываемость убийств в России в 2017 году превысила 93 процента – СК

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Раскрываемость убийств в РФ в 2017 году впервые превысила 93 процента, изнасилований – 98 процентов. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как он рассказал в интервью "Российской газете", следственная реформа (разделение следствия и прокурорского надзора после образования самостоятельного СК семь лет назад позитивно отразилась на качестве досудебного производства и повысила уровень обеспечения прав и законных интересов всех участников уголовного процесса.

Статистические данные это подтверждают, отметил глава следственного ведомства.

Ранее сообщалось, что эффективность выявления террористических преступлений в столице выросла на 34 процента в 2017 году. В первую очередь это касается распространения идей терроризма. При этом число преступлений экстремистской направленности в городе сократилось на 15 процентов.

Так же на 30 процентов снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Кроме того, на 15 процентов сократилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. За год полицейские выявили 1904 преступления в сфере миграции, из которых раскрыто более 1,7 тысячи.