В Минпросвещения рекомендовали каждой школе иметь план действий на случай ЧП

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Минпросвещения РФ рекомендует каждой общеобразовательной организации в стране иметь план действий в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Каждой общеобразовательной организации рекомендуется иметь план действий в чрезвычайных ситуациях", – говорится в документе.

План безопасности включает различные компоненты. Также он должен быть направлен на обеспечение физической, психологической безопасности и благополучия учащихся и сотрудников, уточняется в рекомендациях.

Помимо этого, Минпросвещения рекомендует провести в образовательных организациях классные часы о законопослушном поведении и общешкольные родительские собрания.

Трагедия произошла во вторник утром в казанской гимназии № 175. По данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и работник школы.

Стрелявший в школе в Казани учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.