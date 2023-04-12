Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 сопроводил патрульный самолет Германии над Балтийским морем. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", – говорится в сообщении.

В министерстве обороны подчеркнули, что нарушения государственной границы не допущено. Полет Су-27 произошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Похожая ситуация случилась в январе. Тогда российский истребитель Су-27 Балтийского флота обнаружил у государственной границы РФ самолет Р-3С "Орион" Военно-морских сил Германии. Обнаруженный самолет немецких ВМС также сопроводили над акваторией.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!