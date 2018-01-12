Военные рассказали о происхождении атаковавших Хмеймим беспилотников

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Террористы получали помощь из-за рубежа при создании беспилотников, атаковавших военную базу Хмеймим в Сирии. Об этом рассказал начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков.

"Создание дронов такого класса невозможно в кустарных условиях. При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами", – заявил он, сообщает газета "Известия".

Он также пояснил происхождение использованных боеприпасов. Каждый беспилотник нес 10 самодельных взрывных устройств массой примерно 400 грамм. В качестве основы в них применили взрывчатое вещество ТЭН, которое превосходит по мощности гексоген. По словам Новикова, его производят в ряде стран, в том числе и на украинском Шосткинском заводе химических реактивов.

По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, такие боеприпасы способны легко вывести из строя самолет или вертолет. Для этого необходимо разместить боеприпас в радиусе не более 50 метров от цели, однако самолеты в Хмеймиме находятся в постоянном движении. Эксперт добавил, что дроны террористов не управлялись дистанционно, а были запрограммированы до старта. Это означает, что у боевиков были свежие разведданные.

Ране президент РФ Владимир Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской авиабазы 6 января. По его словам, целью нападения был срыв достигнутых ранее договоренностей. Он подчеркнул, что дроны были закамуфлированы под кустарные, но имели высокотехнологичное оборудование.