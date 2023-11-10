В РФ выявили новую схему мошенничества

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

ВТБ выявил новую схему мошенничества со звонками гражданам в приложениях площадок для объявлений, за счет связи через знакомый сервис у аферистов получается вызвать доверие и похитить деньги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

"Теперь злоумышленники используют этот функционал для выманивания средств. Собеседник, получая входящий вызов из знакомого приложения, считает, что к нему обращаются в связи с его объявлением и не подозревает обман", – говорится в сообщении.

Выходя на жертву, аферисты начинают разговор по стандартным сценариям. По данным банка, один из них предполагает комбинацию, которая призвана вызвать у собеседника сомнение в сохранности денег, а позже – желание их спасти.

На первом этапе мошенник предлагает продавцу из объявления перевести задаток или сразу оплатить товар – переводом на банковскую карту. Он просит ее реквизиты. Аферист вычисляет название кредитной организации, после чего вводит данные на странице доступа к онлайн-банку. Следом злоумышленник посредством функции восстановления пароля пытается получить доступ уже к личному кабинету.

Когда жертве приходит код доступа, мошенник начинает "забалтывать" продавца и просит его назвать код из СМС. В качестве причины он говорит, что это необходимо для подтверждения перечисления задатка. После этого злоумышленник прекращает общение, попадает в онлайн-банк и оценивает финансовое положение пострадавшего.

На втором этапе уже подключается сообщник. Это может произойти и через несколько суток. Аферист представляется специалистом службы безопасности кредитной организации или силовых структур. Мошенник говорит, что в учетной записи клиента заметили подозрительные операции, якобы кто-то пытается получить доступ к его деньгам. Жертве задают вопрос, не было ли в последнее время подозрительных звонков.

Как уточнили в ВТБ, внимание продавца иногда акцентируют на площадках объявлений. В тот момент, когда жертва вспоминает случай с задатком, злоумышленник выступает с предложением "спасти" деньги с помощью "безопасного" счета или нового приложения. В итоге продавец ведется, после чего аферист получает средства и скрывается.

Как уточнил "Газете.ру" директор направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков, из-за развития искусственного интеллекта у злоумышленников появились новые схемы. Речь идет о методе с использованием дипфейков, когда аферист задействует ИИ для создания поддельных, но реалистичных видео- и аудиозаписей.

В качестве примера он привел ситуацию, когда директор какой-либо компании якобы просит перевести средства на определенный счет. Подобная технология, уточнил Избаенков, применяется сейчас и для создания компрометирующего материала для шантажа.

Вместе с этим эксперт рассказал о еще одной схеме – голосовом фишинге, когда ИИ задействуют для имитации голоса конкретного человека. Злоумышленник может позвонить, использовать синтезированный голос и попросить перевести средства.

Кроме того, искусственный интеллект начали задействовать для автоматизированного фишинга, рассказал Избаенков.

"Традиционно фишинговые атаки требуют большого количества ручной работы для создания убедительных поддельных сайтов или писем. С помощью ИИ мошенники могут автоматизировать этот процесс, масштабировать атаки и увеличить их эффективность", – заключил эксперт.

Ранее юрист Андрей Лисов рассказал, что поступивший на карту денежный перевод от неизвестного человека или компании может быть частью мошеннической схемы. Он рекомендовал попытаться выяснить отправителя либо обратиться в банк, чтобы эти средства были возвращены.

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