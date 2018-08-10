Российский фрегат выследил подлодку США в Средиземном море

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Во время весенней службы в Средиземном море российский фрегат "Адмирал Эссен" отследил и взял на сопровождение американскую "стальную акулу" – атомную подводную лодку типа "Огайо", сообщает газета "Известия".

Как рассказали в Главкомате ВМФ РФ, сопровождение субмарины длилось около двух часов. В течение этого времени "Адмирал Эссен" держал американскую подводную лодку на прицеле. Экипаж в тренажерном варианте отрабатывал несколько вариантов атаки.

Российским морякам удалось составить акустический портрет и выполнить учебную задачу по уничтожению условного противника.

"Известия" отмечают, что охота на "акулу" происходила на фоне обострения конфликта в Сирии. В апреле массированный ракетный удар по арабской республике нанесла коалиция США, Великобритании и Франции.

Военные эксперты акцентируют внимание: сам факт обнаружения подлодки в море – это большая удача, а ее длительное сопровождение – уже показатель мастерства экипажа.

Перед фрегатом стоит задача незамеченным подойти к подлодке, пояснили военные. Дальше начинается само преследование. Настоящее соревнование капитанов противолодочного корабля и подводной лодки. АПЛ старается уйти, а фрегат всеми силами пытается удержаться на хвосте.

Подобные гонки за субмаринами практикуются флотами всех стран. Они позволяют совершенствовать тактику противолодочной борьбы.

"Акулами" на сленге моряков называют субмарины противника. На неофициальных эмблемах российских противолодочных сил эти рыбы изображаются или в клюве птиц, или проткнутые гарпунами.