Почти 760 тысяч рублей штрафов выписали после проверки бутилированной воды в Москве

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Почти 760 тысяч рублей штрафов выписали после проверок качества бутилированной воды в столице в период с января по июнь 2018 года, сообщает пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.

Контроль качества воды в бутылках – одно из приоритетных направлений деятельности ведомства, отмечается в сообщении. "В первом полугодии 2018 года было исследовано 1 тысяча 727 проб бутилированной воды", – уточнили в пресс-службе. Около четырех процентов образцов не соответствовали нормам по микробиологии, а по физико-химическим свойствам контроль выявил нарушения в 17 из 323 проверенных образцов.

"За нарушения к административной ответственности привлечено 19 виновных лиц, общая сумма административных штрафов составила 758 тысяч рублей", – отметили в ведомстве.

Все пробы отвечали нормам по содержанию нитратов, токсичных элементов и радионуклидов. К реализации не допущена одна партия воды общим объемом почти 4,5 тысячи литров.

Проблемы с водой выявили у ЗАО "Москва-Макдоналдс". Там химсостав воды не соответствовал заявленному на упаковке. Предприятие оштрафовали на 350 тысяч рублей.

Кроме того, штраф в 300 тысяч рублей выписали после проверки минеральной воды "Ессентуки №17", которую продавали в универсамах "Перекресток".