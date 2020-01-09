Путин с борта ракетного крейсера наблюдал за ходом учений в Черном море

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Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов". Об этом сообщает "Газета.ру".

В рамках тренировки были произведены ракетные стрельбы. В частности, участники выполнили стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".

Главком ВМФ России Николай Евменов сообщил, что учения прошли успешно. После этого Путин отдал приказ о завершении тренировочных мероприятий и свертывании группировки.

Отмечается, что в ходе учений задействовали свыше 50 кораблей, а также порядка 40 летательных аппаратов.

Ранее в Подмосковье состоялись учения танкистов ЗВО и Белоруссии. В ходе них участники отрабатывали совместные действия на поле боя.