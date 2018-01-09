Самолет США был в районе Хмеймима во время атаки боевиков на объекты РФ

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Разведывательный самолет американских ВМС "Посейдон" находился неподалеку от Хмеймима Сирии в момент атаки дронов на военные объекты РФ. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

"Странное совпадение, почему в период атаки беспилотных летательных аппаратов террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте семь тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США", – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

Боевики напали на российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников 6 января. Военным РФ удалось перехватить управление шестью дронами боевиков, еще семь аппаратов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1".

В Кремле заявили, что оставшийся в Сирии контингент РФ обладает всеми возможностями для борьбы с вылазками террористов.