Эксперт прокомментировал попытку атаки боевиков в Сирии с помощью беспилотников

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Предотвращение российскими военными атаки террористов с использованием беспилотников в Сирии прокомментировал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Надо признать, что угроза абсолютно реальная, поскольку для создания таких беспилотников используются широко доступные на рынке коммерческие изделия. Почти в любой точке мира можно заказать с доставкой так называемую модель "КИТ", позволяющую на дому собрать или мультикоптер, или планирующий аэродинамический аппарат", – сказал он, передает RT.

Эксперт добавил, что опасность заключается в нагрузке. Если на толпу упадет обычный дрон весом 2-3 килограмма, ничего не произойдет, но если он снаряжен ручной гранатой или боеприпасом маленького калибра, это может привести к большому числу жертв, отметил Мураховский.

По его мнению, вопрос предотвращения терактов с применением беспилотников остается актуальным. Военные имеют системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, а объекты стратегического уровня 1-й категории, например, Кремль, находятся под прикрытием.

"Если вы по спутниковому навигатору поедете вдоль Кремля, то ваши виртуальные координаты будут далеко за пределами Москвы. Соответственно и любой беспилотник, пытаясь пролететь туда, полностью потеряет ориентацию. Но это гораздо труднее сделать в отношении гражданских объектов. Физически невозможно прикрыть таким образом всю территорию страны. Это потребует чудовищных расходов", – сказал эксперт.

Ранее в Росгвардии сообщили, что в подразделениях спецназа на особо охраняемых объектах могут появиться группы для борьбы с дронами.

6 января террористы попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Военным РФ удалось перехватить управление шестью беспилотниками боевиков, еще семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, оставшийся в Сирии контингент РФ обладает всеми возможностями для борьбы с вылазками боевиков.