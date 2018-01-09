Росгвардия планирует создать спецподразделения для борьбы с дронами

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Группы для борьбы с беспилотниками могут появиться в подразделениях спецназа на особо охраняемых объектах.

Как рассказал первый заместитель директора Федеральной службы войск Росгвардии Сергей Меликов, этот вопрос в настоящий момент прорабатывается совместно с министерством обороны, ФСБ и ФСО, сообщает газета "Известия".

Предполагается, что группы будут тестировать экспериментальные образцы техники по противодействию дронам.

"Мы получили определенное средство, но насколько оно тяжело в эксплуатации? Надо сначала его обкатать. Если поймем, что требуется создание отдельного подразделения с группой специалистов, то, конечно, будем создавать", – сказал Меликов.

Он добавил, что военные ищут универсальное решение, которое позволит распознавать беспилотники любого типа. Несколько образцов уже проходят опытную эксплуатацию, однако они пока не соответствуют всем требованиям.

Ранее Минобороны России предупредило, что террористы могут нанести удар с помощью дронов в любой стране. В ведомстве подчеркнули, что боевики в Сирии получили доступ к технологиям, которые позволяют использовать беспилотные летательные аппараты где угодно.

6 января террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Военнослужащим удалось перехватить 13 дронов.