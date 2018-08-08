Суд закрыл на 30 суток столовую на юго-востоке столицы

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Люблинский районный суд закрыл столовую Mavi в Печатниках по представлению столичного управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

"На основании обращения гражданина на некачественные блюда в столовой Mavi, расположенной по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 18, строение 8, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе были проведены контрольно-надзорные мероприятия", – сказано в сообщении.

Проверка выявила нарушения требований к организации питания компанией ООО "Гуд Чойс". Нарекания могут быть опасны для здоровья и жизни людей. Руководитель не обеспечил соблюдение санитарных норм на всех этапах приготовления и реализации блюд отметили в ведомстве. К работе в столовой допущены сотрудники, не вакцинированные против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне. Нет контроля за соблюдением саннорм и лабораторного контроля за качеством вырабатываемых блюд, полуфабрикатов, сырья и прочих процессов, добавили в пресс-службе.

Деятельность столовой запретили, а вход запечатали. Дело передали в суд. Срок административного приостановления деятельности исчисляется с 12 июля, отметили в ведомстве.