Правительство РФ выделило средства на создание противопожарного подразделения в Алтае

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Российский кабмин поручил предоставить средства на создание подразделения противопожарной службы в селе Алтайского края, следует из документов на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минфину России в 2023 году на предоставление бюджету Республики Алтай дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в рамках государственной программы РФ "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", – сообщается в указе.

Отмечается, что подразделение противопожарной службы будет создано на территории Манжерокского сельского поселения.

Ранее стало известно, что кабмин выделит почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку аэропортов, временно не обслуживающих гражданскую авиацию. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал о развитии здравоохранения в России