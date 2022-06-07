Москва 24: сотрудники МЧС расскажут о правилах безопасности на водных объектах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 июня в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Обеспечение пожарной безопасности в период летней оздоровительной кампании, а также о правилах безопасности на водных объектах в период летней навигации".

Перед журналистами выступят представители Главного управления МЧС России по Москве:



заместитель начальника управления, начальник нормативно-технического отдела полковник внутренней службы Александр Бобров;

заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Москвы) Сергей Зотов.

Смотрите прямую трансляцию 8 июня в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.