07 февраля, 05:32Безопасность
Бойцы СВО в ближайшее время получат новую снайперскую винтовку МЦ-572 – "Ростех"
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Новейшие российские снайперские винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
"В настоящий момент снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации", – заявили в компании – разработчике "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").
В прошлом году на сравнительных испытаниях российская винтовка превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. МЦ-572 по западной классификации считается антиматериальной, так как за счет калибра 12,7 миллиметра и огневой мощи она может использоваться в том числе для поражения легкобронированной техники и сооружений противника.
Войсковая эксплуатация винтовки в зоне проведения спецоперации планируется в ближайшее время, добавили в компании-разработчике.
До этого стало известно, что первую партию новейших 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Мальва", созданной корпорацией "Ростех", отгрузили в войска ВС РФ. Орудие позволяет уничтожать почти любые объекты осколочно-фугасными зарядами на дальности более 24 километров.
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