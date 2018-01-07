Боевики атаковали авиабазу ВКС РФ в Сирии – СМИ

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В Интернете появилась информация об очередной атаке, совершенной на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, передает "Российская газета".

По словам сирийского журналиста Kevork Almassian, со стороны российской авиабазы Хмеймим были слышны стрельба, взрывы и звуки сработавшей сирены. Он предположил, что на авиабазу совершили нападение посредством дронов.

Другой блогер под ником Wael Al Hussaini, написал в Twitter, что "входящие снаряды" перехватывают ракеты ЗРПК "Панцирь". Ранее стало известно, что ЗРПК "Панцирь" сбил выпущенные по базе Хмеймим ракеты. Тогда он перехватил минимум две цели.

Официально информацию о новом обстреле авиабазы пока не подтвердили.