Боевики атаковали авиабазу ВКС РФ в Сирии – СМИ

7 января, 12:42
Фото: depositphotos/Afotoeu
В Интернете появилась информация об очередной атаке, совершенной на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, передает "Российская газета".
По словам сирийского журналиста Kevork Almassian, со стороны российской авиабазы Хмеймим были слышны стрельба, взрывы и звуки сработавшей сирены. Он предположил, что на авиабазу совершили нападение посредством дронов.
Другой блогер под ником Wael Al Hussaini, написал в Twitter, что "входящие снаряды" перехватывают ракеты ЗРПК "Панцирь". Ранее стало известно, что ЗРПК "Панцирь" сбил выпущенные по базе Хмеймим ракеты. Тогда он перехватил минимум две цели.
Официально информацию о новом обстреле авиабазы пока не подтвердили.
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