США проведут испытания баллистической ракеты Minuteman III 7 сентября – Пентагон

Фото: United States Air Force/CC0

В среду, 7 сентября, американские военнослужащие проведут тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона Патрика Райдера.

По его словам, об испытательном запуске заранее оповестили РФ. Его дата переносилась несколько раз из-за напряжения во взаимоотношениях между Россией и Китаем, сообщил Райдер.

"Заранее уведомили правительство России, в соответствии со своими договорными обязательствами", – сказал Райдер.

Тестовый запуск будет совершен с целью подтверждения эффективности и боеготовности системы, добавил представитель оборонного ведомства США.

Ранее представитель Пентагона Тим Горман заявил о неудачном запуске гиперзвуковой ракеты на Гавайях. Он отметил, что проблемы возникли из-за отказа после включения двигателя ракеты.

До этого в ВВС США сообщили об удачном тестировании прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW. Уточнялось, что оружие направят американским военным как можно быстрее.