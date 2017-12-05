Минобороны РФ раскрыло данные о погибших военных в 2012–2016 годах

5 декабря, 02:07
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Минобороны России раскрыло данные о погибших военнослужащих с 2012 по 2016 годы. Стало известно, что в 2012 году умерло 630 военнослужащих, в 2013 году — 596, в 2014-ом — 790, в 2015 — 626.
Как пишет газета "Ведомости", Минобороны перестало публиковать данные о погибших сотрудниках ВСР с 2010 года. Известно, что в 2008 году количество погибших составило 471 человек. Примерно столько же людей умерло в 2009 и 2010 годах.
Бывшие офицеры Минобороны уточняют, что статья расходов на страхование военных не увеличивается, хоть и ведомство страхует всех — и призывников, и контрактников. Кроме того, в Минобороны отмечают ежегодное снижение числа страховых случаев. По данным министерства, более 80% случаев происходит во внеслужебное время и не на территории воинской части. Как правило, это несчастные случаи и бытовые травмы.
Впрочем, эксперты считают, что нельзя делать выводы о сокращении числа страховых случаев основываясь только на данных о случившихся происшествиях. Поскольку численность военнослужащих с 2008 года постепенно растет. Поэтому, чтобы наверняка утверждать о сокращении числа погибших, необходимо также располагать засекреченными данными о количестве военнослужащих Минобороны в эти годы, утверждает автор ряда статей о локальных конфликтах с участием Российской армии Антон Лавров. По его данным, с 2012 по 2016 годы ведомство таких данных не публиковало.
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