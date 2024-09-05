В Строгине спасатели пересели на сапборды

Фото: Виталий Шабуров

В столице подходит к концу купальный сезон. Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, член комиссии по безопасности Мосгордумы Мария Киселева поделилась информацией о работе созданного в начале лета аварийно-спасательного формирования "Гарантспас", участники которого работают на сапбордах – специальных водных досках.

Свой первый сезон серферы отработали на "отлично", считает Киселева. Даже несмотря на то, что их дежурство проходило в неспокойных местах – рядом с парками "Северное Тушино", "Покровский берег", по соседству со Строгинским мостом и Сходненским деривационным каналом, где постоянно находятся любители поплавать в неположенных местах.

Подразделение "Гарантспас" организовал мастер спорта и многократный чемпион России по гребле на каноэ и байдарках, профессиональный спасатель Василий Берендяев. Сегодня сформированы 12 отрядов, где трудятся почти 80 спасателей. Причем не только мужчины, но и девушки. Серферы сопровождают спортивные мероприятия и соревнования, а также обеспечивают безопасность на городских водоемах на протяжении всего пляжного сезона. Главное их преимущество в том, что на сапе можно подплыть к пострадавшему зачастую быстрее, чем на катере.

Специально для "Гарантспаса" в одном из конструкторских бюро разработали спасательную доску из особо прочного пластика. Она имеет ширину 82 сантиметра, длину около 4 метров, вес от 9 до 12 килограммов и может выдержать вес до 300 килограммов. Доска снабжена спасательным тросом, восемью ручками по периметру и противоскользящим резиновым покрытием, чтобы на ней можно было зафиксировать потерпевшего как на носилках. Дно сапа усилено, так что камней и коряг он не боится.

Московские власти, отметила Киселева, стремятся обеспечить безопасность жителей во всех ситуациях и обстоятельствах. Новый подход к работе спасателей на водах – еще один шаг на этом пути. Только на пляже в парке "Северное Тушино" этим летом отряд спас несколько человек.

Ранее свыше 500 жителей юга Москвы поучаствовали в мастер-классах Фестиваля безопасности в Нагатинском затоне, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, который провели представители студенческого спасательного отряда Академии гражданской защиты МЧС России. Помимо образовательной программы, гости смогли прикоснуться к гончарному мастерству, которое продемонстрировали представители клуба исторической реконструкции "Наследие предков". Также в рамках фестиваля прошел мотопробег и концерт экс-солиста группы "Земляне" Сергея Васильева.