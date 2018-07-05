Минобороны завершает испытания новой гиперзвуковой ракеты

Министерство обороны РФ завершает испытания сверхдальнобойной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М, которой предлагают вооружить истребители Су-57, сообщает газета "Известия".

Р-37М предназначена для уничтожения авиационных средств разведки, сбора информации и наблюдения на расстоянии более 300 морских миль. Тактико-технические характеристики Р-37М не раскрываются. Однако известно, что конструкция выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крылом малого удлинения. Она оснащена неконтактным активным радиолокационным и дублирующим контактным взрывателями.

Прямым конкурентом российской ракеты Р-37М является американская AIM-120 AMRAAM, которая использует радиолокационную головку самонаведения.

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Истребитель оснащен новейшей системой управления огнем, радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой и системой подавления радиоэлектронных средств. Су-57 может переносить большое количество снарядов и топлива. Сейчас на вооружении у России есть десять таких машин.

Ранее американское издание National Interest сравнило российские истребители Су-35 и Су-57.