В Минобороны РФ рассказали о письме главы Генштаба в США

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Глава Генштаба России Валерий Герасимов направил письмо председателю комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Джозефу Данфорду, в котором рассказал о предпринимаемых Москвой и Дамаском мерах по стабилизации обстановки в Сирии. Об этом передает РИА Новости.

"Герасимов отправил американскому коллеге конфиденциальное письмо в ответ на его обращение по итогам встречи Путина и Трампа в Хельсинки", – уточнили в Минобороны РФ.

В письме говорилось, что Россия готова проработать с сирийскими властями вопрос о гарантиях безопасности беженцам из лагеря "Рукбан", находящегося в районе Эт-Танф, который контролирует США, и о создании условий для их возвращения домой.

Помимо этого, в письме Герасимов написал предложения по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке, решению гуманитарных проблем и нейтрализации привлечения беженцев в ряды террористов.

Ситуация в Сирии стала одной из ключевых тем переговоров Путина и Трампа в Хельсинки. После этого, в Минобороны выразили готовность выполнять договоренности лидеров двух государств в области международной безопасности. В ведомстве уточнили, что конкретные предложения Россия уже отправила в Соединенные Штаты.