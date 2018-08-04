В Минобороны РФ рассказали о письме главы Генштаба в США

4 августа, 17:48
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Глава Генштаба России Валерий Герасимов направил письмо председателю комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Джозефу Данфорду, в котором рассказал о предпринимаемых Москвой и Дамаском мерах по стабилизации обстановки в Сирии. Об этом передает РИА Новости.
"Герасимов отправил американскому коллеге конфиденциальное письмо в ответ на его обращение по итогам встречи Путина и Трампа в Хельсинки", – уточнили в Минобороны РФ.
В письме говорилось, что Россия готова проработать с сирийскими властями вопрос о гарантиях безопасности беженцам из лагеря "Рукбан", находящегося в районе Эт-Танф, который контролирует США, и о создании условий для их возвращения домой.
Помимо этого, в письме Герасимов написал предложения по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке, решению гуманитарных проблем и нейтрализации привлечения беженцев в ряды террористов.
Ситуация в Сирии стала одной из ключевых тем переговоров Путина и Трампа в Хельсинки. После этого, в Минобороны выразили готовность выполнять договоренности лидеров двух государств в области международной безопасности. В ведомстве уточнили, что конкретные предложения Россия уже отправила в Соединенные Штаты.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: