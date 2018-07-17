В Минобороны заявили, что готовы выполнять договоренности Путина и Трампа

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В Минобороны заявили, что готовы выполнять договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа в области международной безопасности. Об этом заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

По его словам, ведомство собирается активизировать контакты с американскими коллегами по линии генеральных штабов и другим каналам. Так, планируется обсудить продление срока действия договора о сокращении наступательных вооружений и взаимодействие в Сирии.

Путин заявил Трампу, что российские власти готовы продлить договор о сокращении вооружений, однако для этого необходимо обсудить детали.

Помимо этого, главы России и США договорились сотрудничать по сирийскому вопросу, что может спасти сотни тысяч жизней.

Ранее Трамп заявил в Twitter, что встреча с Путиным в Хельсинки понравилась ему больше, чем саммит НАТО в Брюсселе.