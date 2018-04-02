Роскомнадзор не получал официального ответа от Telegram по ключам шифрования

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Роскомнадзор до сих пор не получил официального ответа от руководства Telegram на уведомление о необходимости предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Ни по почте, ни на адреса электронной почты Роскомнадзора не поступало никаких писем ни от владельцев, ни от администраторов, ни от представителей компании", – заявили агентству в Роскомнадзоре.

Уведомление в адрес Telegram было направлено 20 марта. На передачу ключей шифрования сообщений мессенджеру отвели 15 дней. В случае невыполнения этого требования Роскомнадзор подаст в суд иск о блокировке мессенджера на территории РФ.

Ранее сообщалось, что юристы Telegram проинформировали Роскомнадзор, что выполнить требования ведомства технически невозможно.

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