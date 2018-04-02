Передать ФСБ ключи шифрования технически невозможно – Telegram

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Юристы Telegram проинформировали Роскомнадзор, что выполнить требования по передаче ФСБ ключей шифрования сообщений технически невозможно. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

"Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", – цитирует РИА Новости официальный ответ адвоката на уведомление Роскомнадзора.

Как рассказал Дмитрий Динзе, пользователи Telegram имеют доступ к двум видам каналов для обмена сообщениями: облачные и секретные чаты.

"Сообщения, передаваемые через секретные чаты, никогда не сохраняются на серверах", – отметил адвокат. Он также добавил, что переписка в облачных чатах в зашифрованном виде распределяется между подсистемами, которые находятся в разных государствах и управляются разными юрлицами. Переписка "никогда не хранится в одном месте", подчеркнул юрист.

На этой неделе истекает 15-дневный срок, в течение которого Telegram должен предоставить ФСБ ключи шифрования. В случае невыполнения этого требования Роскомнадзор подаст в суд иск о блокировке мессенджера на территории РФ.

Ранее Верховный суд обязал Telegram предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений. Руководство Telegram пыталось оспорить приказ ФСБ, но суд встал на сторону спецслужбы.

Как утверждают в ФСБ, передача ключей шифрования не означает доступа непосредственно к переписке пользователей, поэтому конституционное право на тайну переписки при этом не будет нарушено.

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