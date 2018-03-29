ФСБ обязала мессенджеры предоставить ключи шифрования в течение 10 дней

29 марта 2018, 16:30
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Мессенджеры обязаны предоставить ФСБ РФ ключи шифрования в течение 10 дней. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документам, в пункт приказа об обязательной передаче информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения добавилась формулировка "в возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса".
Уполномоченным подразделением по получению ключей шифрования назначается Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ (в прошлой редакции приказа — организационно-аналитическое управление Научно-технической службы ФСБ).
Ранее Верховный суд обязал Telegram предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений. Руководство мессенджера пыталось оспорить соответствующий приказ ФСБ, но судьи встали на сторону спецслужбы.
В ФСБ утверждают, что узнать коды еще не значит получить доступ непосредственно к сообщениям и конституционное право на тайну переписки тут никак не нарушается. А для того, чтобы читать чужие письма, в каждом конкретном случае все равно требуется разрешение суда.
Руководство мессенджера с этим не согласно и намерено дальше обжаловать решение. Telegram заявляет, что не будет предоставлять ФСБ ключи для расшифровки.
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