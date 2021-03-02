В Совфеде оценили идею тайной помощи жертвам домашнего насилия через интернет

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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала Москве 24 появление польского сайта для жертв домашнего насилия, с помощью которого можно тайно обратиться за помощью.
Ранее в Польше запустили поддельный интернет-магазин косметики для жертв домашнего насилия. Через него пострадавшие могут незаметно для своего мучителя попросить о помощи. Если "покупатель" пишет с просьбой приобрести крем, вместо продавца ему отвечает психолог.
Если же человек размещает заказ и оставляет адрес, это означает, что он просит вызвать полицию к себе домой. Идея создания сайта появилась у 17-летней польской школьницы, которую обеспокоили сообщения об усугубившейся проблеме на фоне самоизоляции из-за коронавируса.
Сенатор оценила, имеет ли для России смысл перенимать польский опыт по оказанию тайной помощи жертвам домашнего насилия.
"Человек, подвергшийся домашнему насилию, имеет возможность набрать телефон горячей линии, его звонок будет анонимным, и такая служба в России давно существует. Там можно получить и консультацию психолога, и юриста. Не вижу необходимости в такой истории, как в Польше", – пояснила Святенко.
Собеседница Москвы 24 добавила, что главное для людей, пострадавших от насилия в семье, иметь желание обратиться за помощью, а каким образом – это уже дело каждого конкретного случая.
Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина призывала незамедлительно принять законопроект о домашнем насилии. Она добавила, что документ полностью готов. По словам депутата, других механизмов борьбы с этой проблемой сейчас нет.
По данным центра по предотвращению насилия "Анна", за 2020 год в организацию обратились почти 49 тысяч человек. Чаще всего звонили женщины в возрасте от 30 до 40 лет. Также в помощи нуждались девушки от 20 до 30 лет. Причем в период пандемии агрессия в семье усилилась за счет того, что обидчики оказались в изоляции.
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