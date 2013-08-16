Форма поиска по сайту

16 августа 2013, 19:44

Спорт

Россиянин Смирнов не вышел в финал бега на 1500 метров

Россиянин Валентин Смирнов не сумел выйти в финал Чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 1500 метров. Он показал 24-й результат и остался за бортом соревнований.

В своем забеге Смирнов занял последнее место, несмотря на то, что до последнего круга лидировал. Результат россиянина - 3 минуты 46,03 секунды.

Лучшее время по итогам полуфинала показал кениец Никсон Чепсеба - 3 минуты 35,88 секунды.

Финал соревнований в этой дисциплине пройдет 18 августа в 17.25.

Сюжет: Чемпионат мира по легкой атлетике
