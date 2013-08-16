Сборная России вышла в финал эстафеты на чемпионате мира

Женская сборная России вышла в финал эстафеты 4 по 400 метров на Чемпионате мира по легкой атлетике в "Лужниках". Россиянки квалифицировались с первым временем.

В составе нашей команды выступают Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Наталья Антюх и Ксения Рыжова.

Россиянки показали время 3 минуты 23,51 секунды. Второй результат дня продемонстрировали американки - их отставание составило почти две секунды.

Финал эстафеты состоится 17 августа.