16 августа 2013, 13:48Спорт
Сборная России вышла в финал эстафеты на чемпионате мира
Женская сборная России вышла в финал эстафеты 4 по 400 метров на Чемпионате мира по легкой атлетике в "Лужниках". Россиянки квалифицировались с первым временем.
В составе нашей команды выступают Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Наталья Антюх и Ксения Рыжова.
Россиянки показали время 3 минуты 23,51 секунды. Второй результат дня продемонстрировали американки - их отставание составило почти две секунды.
Финал эстафеты состоится 17 августа.