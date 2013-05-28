В столице состоялось открытие фестиваля летних веранд La Terrazza

26 мая в столице с успехом прошло открытие фестиваля летних веранд La Terrazza. Это новый Фестиваль от проекта Buona ITALIA, главная задача которого - объединение лучших итальянских ресторанов, профессиональных шеф-поваров и поклонников итальянской кухни.

Организаторы фестиваля разделили программу открытия на два блока: детский и вечерний. Открылся фестиваль красочным праздником - теплоход на Краснопресненской набережной превратился в город детского творчества.

А вечером зал теплохода превратился в настоящий рай для любителей итальянской еды - 17 ресторанов-участников фестиваля представили лучшие блюда своего меню. Дополняли блюда великолепные вина и холодное освежающее пиво. Лучшим блюдом вечера была признана легкая закуска на основе краба.

Позднее два топовых шеф-повара сразились за звание лучшего. В рамках поединка на импровизированной кухне они должны были приготовить блюдо из секретного продукта. Комментировала кулинарную битву энергичная ведущая вечера Елена Усанова.

В итоге победителем была признана великая итальянская кухня. Отметили победу итальянцев зажигательными танцами и виртуозным бариста-шоу.