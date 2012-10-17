Арбитражный суд Москвы признал "Хлебобанк" банкротом

Арбитражный суд Москвы признал ХАО АКБ "Хлебобанк" банкротом. Конкурсным управляющим банка назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

27 июля Центробанк России (ЦБ) отозвал у организации лицензию на осуществление банковских операций. Как пояснили в ЦБ, "отчетность банка носила существенно недостоверный характер в части отражения вложений в ценные бумаги и финансовых результатов от операций с ними", сообщает РИА Новости.

Кроме того, банк не исполнял требования об устранении нарушений и достоверном отражении в отчетности своего реального финансового положения.

ЗАО АКБ "Хлебобанк" зарегистрирован ЦБ РФ в 1992 году, основными акционерами банка стали 19 крупнейших предприятий отрасли хлебопродуктов.