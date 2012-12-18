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Новости

18 декабря 2012, 16:46

Новости культурного мира

Легендарному балету Петра Чайковского "Щелкунчик" исполняется 120 лет

Легендарному балету "Щелкунчик" сегодня исполняется 120 лет

Легендарному балету "Щелкунчик" Петра Чайковского во вторник, 18 декабря, исполняется 120 лет.

Премьера балета состоялась в 1892 году в Мариинском театре в один вечер с оперой "Иоланта".

Представление по мотивам сказки Гофмана давно считается одним из рождественских символов. Несмотря на глубокий философский смысл, большинство воспринимает балет, как новогоднюю сказку.

Сказка Гофмана была использована в пересказе французского писателя Александра Дюма-отца под названием "История щелкунчика".

Сначала Чайковский письменно изложил сюжет, а затем приступил к совместной работе с хореографом Мариусом Петипа.

балет Щелкунчик

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