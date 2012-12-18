Легендарному балету Петра Чайковского "Щелкунчик" исполняется 120 лет

Легендарному балету "Щелкунчик" сегодня исполняется 120 лет

Легендарному балету "Щелкунчик" Петра Чайковского во вторник, 18 декабря, исполняется 120 лет.

Премьера балета состоялась в 1892 году в Мариинском театре в один вечер с оперой "Иоланта".

Представление по мотивам сказки Гофмана давно считается одним из рождественских символов. Несмотря на глубокий философский смысл, большинство воспринимает балет, как новогоднюю сказку.

Сказка Гофмана была использована в пересказе французского писателя Александра Дюма-отца под названием "История щелкунчика".

Сначала Чайковский письменно изложил сюжет, а затем приступил к совместной работе с хореографом Мариусом Петипа.

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