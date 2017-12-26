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Технологии

26 декабря, 07:53

Москвичи более 73 тысяч раз проверяли автомобили через mos.ru

автомобили технологии

Фото: YAY/ТАСС

Москвичи более 73 тысяч раз воспользовались сервисами проверки автомобилей на mos.ru. Речь идет о четырех услугах официального портала "Автокод", которые стали доступны на сайте мэра и правительства Москвы этой осенью.

Самым востребованным оказался сервис проверки автоистории. Жители столицы воспользовались им 44 тысячи раз. По словам руководителя направления транспорта и безопасности департамента информационных технологий Москвы Юрия Чулюкова, этот сервис помогает купить подержанное авто и получить необходимую для сделки информацию.

С его помощью можно узнать, сколько владельцев было у автомобиля, проверить его пробег и уточнить, не находится ли машина в розыске или залоге.

Проверка по ПТС позволяет уточнить более детальную информацию о владельцах, кто и как долго пользовался машиной. Проверка по номеру СТС и VIN-коду выявит, зарегистрирован ли автомобиль в ГИБДД.

Те, кто продал машину, может проверить регистрацию, чтобы узнать, поставил ли новый собственник автомобиль на учет в ГИБДД и что делать, если штрафы приходят на имя прежнего владельца.

Сервисы доступны в разделе "Услуги" в категории "Личный транспорт", вкладка "Покупка, продажа, учет авто и мото".

Перенос услуг с "Автокода" на mos.ru ведется поэтапно. Вскоре пользователям будут доступны все услуги. В одном месте они смогут записаться в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, обжаловать штрафы в МАДИ или Администраторе московского парковочного пространства, оплатить штрафы и проверить документы.

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