Москвич заявил об угоне, чтобы избежать ответственности за ДТП

Житель Москвы, будучи за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, врезался в машину соседки. Чтобы избежать ответственности за инцидент, он заявил в полицию об угоне своего автомобиля, оценив свой ущерб в полмиллиона рублей, сообщает в пятницу ГУМВД России по Москве.

Об инциденте на улице Введенского на юго-западе столицы оба пострадавших - реально и мнимо - заявили 23 октября. Вскоре сотрудники ГИБДД обнаружили "разыскиваемую" машину на улице Островитянова, где ее спрятал заявивший об угоне. На кузове авто были характерные повреждения от ДТП.

На следующий день подозреваемый в заведомо ложном доносе был задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ.