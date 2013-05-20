Полицейские изъяли дипломатическую карту у водителя машины посольства

Полицейские изъяли дипломатическую карточку у водителя автомобиля, нарушившего правила дорожного движения. Выяснилось, что автомобилист больше года пользовался недействительной карточкой.

Инцидент произошел на улице Левая Дворцовая аллея. Сотрудники полиции остановили автомобиль джин "Командер" с дипломатическими номерами, сообщили M24.ru в пресс-службе московского УГИБДД. Водитель машины грубо нарушил правила дорожного движения.

Нарушитель попытался избежать ответственности и предъявил дипломатическую карточку, но в ходе проверки выяснилось, что она недействительна, а у водитель дипломатический статус закончился больше года назад.

Полицейские составили протокол об изъятии дипломатической карточки. Также водителя ждет штраф за нарушение правил дорожного движения.