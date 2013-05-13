Обрушение кирпичной кладки фасада здания на севере столицы

Читательница M24.ru Елена Курочкина рассказала о падениях части кирпичной кладки балконов и фасада дома на севере Москвы.

"Несколько раз с балконов и фасада дома по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 15, корпус 1 падали кирпичи. Они отваливаются из-за плохого состояния балконов и фасада", - сообщает Елена.

По ее словам, зимой один из упавших кирпичей повредил принадлежавший ей автомобиль. Еще один кирпич упал рядом с проходившим мимо жителем этого дома.

Утром 13 мая еще один упавший кирпич повредил припаркованную у дома иномарку.

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