Обрушение кирпичной кладки фасада здания на севере столицы

13 мая 2013, 12:19
Читательница M24.ru Елена Курочкина рассказала о падениях части кирпичной кладки балконов и фасада дома на севере Москвы.
"Несколько раз с балконов и фасада дома по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 15, корпус 1 падали кирпичи. Они отваливаются из-за плохого состояния балконов и фасада", - сообщает Елена.
По ее словам, зимой один из упавших кирпичей повредил принадлежавший ей автомобиль. Еще один кирпич упал рядом с проходившим мимо жителем этого дома.
Утром 13 мая еще один упавший кирпич повредил припаркованную у дома иномарку.
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