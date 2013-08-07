В столице отменили привязку регистрации авто к месту прописки

С 7 августа жители Москвы и Московской области могут подать заявления о постановке автомобилей на регистрационный учет вне зависимости от места прописки, сообщает ГУ МВД России по Москве.

Нововведением можно воспользоваться в отделениях регистрации, расположенных по адресам: Посланников переулок, д. 20 и Волховский переулок, д.16/20, стр.3, а также Сигнальный проезд, д.9. Ранее такая возможность была реализована в отделении по адресу г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 20.

Данные изменения направлены на улучшение качества государственных услуг по регистрации транспортных средств и на повышение оперативности постановки автомобилей на учет.