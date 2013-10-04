В Серпухове открывается первый автокинотеатр

В Серпухове на стадионе "Спартак" заканчивается монтаж первого в городе автомобильного кинотеатра. Открытие состоится 4 октября в 20.00. Первых посетителей автокинотеатра ждет фаер-шоу и два фильма: "Морской бой" в 21.00 и "Без чувств" в 23.30.

Зрители будут размещаться на большой площадке стадиона в личных авто перед экраном размером 10 на 5 метров. Звук кинофильма подается в каждую машину - перед сеансом на экране появится частота, на которую необходимо настроить автомагнитолу.

Как сообщается на официальном сайте Серпухова, идея создать в городе автомобильный кинотеатр принадлежит его главе П.Н.Залесову. Стадион "Спартак" выбран не случайно: это место достаточно удалено от центра, где ни кино, ни авто не будут никому мешать.

Кинотеатр будет работать сезонно, после захода солнца. Количество людей в машине не имеет значения. Цена билета с одного автомобиля - 300 рублей за сеанс.