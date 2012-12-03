Российских водителей могут обязать "переобувать" резину

Российские власти могут заставить водителей "обувать" зимнюю резину в осенне-зимний период. В первую очередь речь идет о большегрузном транспорте, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Можно было бы законодательно ввести такого рода обязанность, чтобы в зависимости от региона, автомобили должны быть оборудованы зимней резиной, а некоторые тяжелые машины, когда они преодолевают препятствия, должны иметь цепи", - пояснил Рогозин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть эту инициативу, передает ИТАР-ТАСС.